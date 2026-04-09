Champagnat

La Naute Alright Mela

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Laissez-vous portez.

Voilà un torrent d’émotions orientales. Le trio angevin qi décidément se fait repérer par les meilleures salles, vient à La Naute pour livrer son hypnotique en apportant un son Dub éléctro puissant et chamel. Voix prophétique, instruments traditionnels et beats électroniques hautement colorés font des concerts d’Alright Mela un embarquement pour une transe chaleureuse, envirante et communicative. .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

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English : La Naute Alright Mela

L’événement La Naute Alright Mela Champagnat a été mis à jour le 2026-04-09 par Marche et Combraille en Aquitaine