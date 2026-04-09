La Naute Alright Mela Champagnat
La Naute Alright Mela Champagnat vendredi 29 mai 2026.
Champagnat
La Naute Alright Mela
Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Laissez-vous portez.
Voilà un torrent d’émotions orientales. Le trio angevin qi décidément se fait repérer par les meilleures salles, vient à La Naute pour livrer son hypnotique en apportant un son Dub éléctro puissant et chamel. Voix prophétique, instruments traditionnels et beats électroniques hautement colorés font des concerts d’Alright Mela un embarquement pour une transe chaleureuse, envirante et communicative. .
Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Naute Alright Mela
L’événement La Naute Alright Mela Champagnat a été mis à jour le 2026-04-09 par Marche et Combraille en Aquitaine
À voir aussi à Champagnat (Creuse)
- Balade à pied en famille la ronde des étangs Champagnat Creuse 1 mai 2026
- Circuit de randonnée Jean Guitton Champagnat Creuse 1 mai 2026
- Boucle Vélo N°39 Fromage et noisettes Champagnat Creuse 1 mai 2026
- Boucle Vélo N°38 La petite boucle des étangs Champagnat Creuse 1 mai 2026
- La Naute Balade/ Ciné échange Champagnat 2 mai 2026