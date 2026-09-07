Déambulation : à la découverte des lavoirs, Commune de Saint-Macaire, Saint-Macaire

Informations pratiques

Déambulation : à la découverte des lavoirs 19 et 20 septembre Commune de Saint-Macaire Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Les lavoirs du Thuron et de la Barrette

Des lieux d’histoire et de vie, au cœur d’écosystèmes naturels

Les lavoirs font depuis toujours partie du village. Témoins d’un temps passé, ils racontent de nombreuses histoires humaines. Ils constituent également des lieux de vie privilégiés pour une faune et une flore spécifiques.

La découverte prend la forme d’une déambulation entre les différents lavoirs, offrant également l’occasion de parcourir Saint-Macaire sous un nouveau regard.

Chaque jour, deux temps forts sont proposés : une visite commentée par une guide historienne et une visite naturaliste animée par une Macarienne passionnée.

Une exposition de photographies et des apéritifs aux lavoirs compléteront le programme.

Commune de Saint-Macaire 33490 Saint-Macaire Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine Terrain de grass track en bord de Garonne.

les lavoirs du THURON et de LA BARRETTE

©marysebernard