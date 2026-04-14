Déambulation contée, Musée Jules Bastien-Lepage et de la Fortification, Montmédy

Déambulation contée Samedi 23 mai, 19h00 Musée Jules Bastien-Lepage et de la Fortification Meuse

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Suivez Christian Schaubroeck pour une immertion dans les contes et légendes locales. À travers une déambulation dans le musée, le conteur vous proposera des étapes poétiques ou romanesque au coeur des salles. Profitez d’une découverte singulière des collections du musée.

Musée Jules Bastien-Lepage et de la Fortification 2 rue de l’Hôtel de Ville, Montmédy Montmédy 55600 Meuse Grand Est 0329801590 https://www.facebook.com/ardennemeusetourisme;https://www.instagram.com/museedufeutre/ Les Musée Jules Bastien-Lepage et de la Fortification est la porte d’entrée pour comprendre l’histoire de la citadelle de Montmédy ainsi que l’évolution des fortifications en Europe. Découvrez aussi l’oeuvre du peintre naturaliste Jules Bastien-Lepage. Le Musée abrite également un bureau d’information de l’Office de Tourisme Ardenne & Meuse, où les visiteurs trouveront tous les renseignements pour découvrir le territoire.

Suivez Christian Schaubroeck pour une immertion dans les contes et légendes locales. À travers une déambulation dans le musée, le conteur vous proposera des étapes poétiques ou romanesque au coeur du…

©Christian Schaubroeck