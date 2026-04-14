Quand les collections prennent vie : soirée immersive entre art et récit, Musée Jules Bastien-Lepage et de la Fortification, Montmédy

Quand les collections prennent vie : soirée immersive entre art et récit Samedi 23 mai, 18h30 Musée Jules Bastien-Lepage et de la Fortification Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Pour la Nuit deuropéenne des Musées, le Musée Jules Bastien-Lepage et de la Fortification de Montmédy ouvre ses portes jusqu’à 21h. La visite libre du musée est gratuite des aniations et ateliers dans les salles ponctuerons votre découverte des collections. Une déambulation contée vous sera proposée à 19h par Christian Schaubroeck. ‘- Visite libre du musée

– Déambulation contée avec Christian Schaubroeck 19h

– ateliers pour découvrir les collections : les œuvres de JBL par les 5 sens, les grands bâtisseurs de fortifications…

Musée Jules Bastien-Lepage et de la Fortification 2 rue de l’Hôtel de Ville, Montmédy Montmédy 55600 Meuse Grand Est 0329801590 https://www.facebook.com/ardennemeusetourisme;https://www.instagram.com/museedufeutre/ Les Musée Jules Bastien-Lepage et de la Fortification est la porte d’entrée pour comprendre l’histoire de la citadelle de Montmédy ainsi que l’évolution des fortifications en Europe. Découvrez aussi l’oeuvre du peintre naturaliste Jules Bastien-Lepage. Le Musée abrite également un bureau d’information de l’Office de Tourisme Ardenne & Meuse, où les visiteurs trouveront tous les renseignements pour découvrir le territoire.

Pour la Nuit deuropéenne des Musées, le Musée Jules Bastien-Lepage et de la Fortification de Montmédy ouvre ses portes jusqu’à 21h. La visite libre du musée est gratuite des aniations et ateliers les…

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