Déambulation dans le parc et le potager, Domaine de l’Abrègement, Bioussac

Déambulation dans le parc et le potager 5 – 7 juin Domaine de l’Abrègement Charente

Visites scolaires gratuites le vendredi 6 juin 2025. Tarif : 4€, 2€ pour les enfants, 50€ pour les groupes jusqu’à 50 personnes / au-delà, nous consulter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Partez à la découverte du parc et du potager avec un dépliant décrivant les oeuvres des artistes contemporains Andy Goldsworthy, Anthony Gormley, Christian Lapie et Joël Shapiro, installées tout au long du parcours.

Domaine de l’Abrègement L’Abrègement, 16700 Bioussac, France Bioussac 16700 Moutardon Charente Nouvelle-Aquitaine 0545318473 http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-charente-chateau-a-bioussac-chateau-de-l-abregement.html http://jardinez.com Connu dès le XIIIe siècle, le domaine est remodelé en 1750 et une futaie de chênes de 30 hectares est plantée en prolongement du parc. En 1853, le château est agrandi et un parc à l’anglaise avec de beaux sujets (cèdres, séquoias, tilleuls, magnolias, platanes, etc.) est créé. Aujourd’hui, redessiné par le jardiniste Philippe Dubreuil, il se dévoile entre allées sinueuses et prairies pâturées avec, au centre, un potager aux couleurs dominantes jaune orangé. Lors de la tempête de décembre 1999, plus de 15 000 arbres sont abattus. Pour conjurer ce sort funeste, les propriétaires convoquent quatre maîtres du land art. Christian Lapie réalise Le Pré de l’Entre-Deux, Joël Shapiro avec La Forêt propose une sculpture instable, Antony Gormley imagine One and Other, un guetteur solitaire culminant à 16 mètres sur un séquoia décharné. Enfin, Andy Goldsworthy crée trois œuvres : Cœur de Chêne et Cœur de Chêne II, réalisées avec des grumes savamment empilées, et Pool of light avec 2 000 bûches de châtaignier fendues qui accrochent la lumière. Ce site propose un dialogue subtil entre architecture, nature et art contemporain. Parking sur place.

Partez à la découverte du parc et du potager avec un dépliant.

© Ministère de la Culture. DRAC, Stéphanie Bérusseau