Festival de yoga Domaine de la Riche Bioussac

Festival de yoga Domaine de la Riche Bioussac dimanche 24 mai 2026.

Festival de yoga

Domaine de la Riche 1 chemin du moulin Bioussac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

  .

Domaine de la Riche 1 chemin du moulin Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival de yoga Bioussac a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Destination Nord Charente