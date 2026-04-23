Festoyez le Printemps à la ferme La Grande Métairie d’Oyer Bioussac

Bioussac

Festoyez le Printemps à la ferme

La Grande Métairie d’Oyer 1 rue du muletier d’Oyer Bioussac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:30:00

fin : 2026-05-25 17:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Participez, à une journée dédiée à l’agriculture biodynamique et à l’observation de son impacte sur la biodiversité, avec l’intervention de la LPO.

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La Grande Métairie d’Oyer 1 rue du muletier d’Oyer Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 01 22 04 festoyez16@gmail.com

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English :

Take part in a day dedicated to biodynamic agriculture and the observation of its impact on biodiversity, with the LPO.

L’événement Festoyez le Printemps à la ferme Bioussac a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente