Festoyez le Printemps à la ferme La Grande Métairie d’Oyer Bioussac
Festoyez le Printemps à la ferme La Grande Métairie d’Oyer Bioussac lundi 25 mai 2026.
Bioussac
Festoyez le Printemps à la ferme
La Grande Métairie d’Oyer 1 rue du muletier d’Oyer Bioussac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:30:00
fin : 2026-05-25 17:30:00
Date(s) :
2026-05-25
Participez, à une journée dédiée à l’agriculture biodynamique et à l’observation de son impacte sur la biodiversité, avec l’intervention de la LPO.
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La Grande Métairie d’Oyer 1 rue du muletier d’Oyer Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 01 22 04 festoyez16@gmail.com
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English :
Take part in a day dedicated to biodynamic agriculture and the observation of its impact on biodiversity, with the LPO.
L’événement Festoyez le Printemps à la ferme Bioussac a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente