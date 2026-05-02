Rendez vous aux jardins l’Abrégement Bioussac
Rendez vous aux jardins l’Abrégement Bioussac vendredi 5 juin 2026.
Bioussac
Rendez vous aux jardins
l’Abrégement Parc de l’Abrégement Bioussac Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Déambulation dans le parc et le potager.
Jardin labellisé jardin remarquable
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l’Abrégement Parc de l’Abrégement Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 84 73
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English :
Stroll through the park and vegetable garden.
Remarkable garden
L’événement Rendez vous aux jardins Bioussac a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente