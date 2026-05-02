Rendez vous aux jardins l’Abrégement Bioussac

Bioussac

Rendez vous aux jardins

l’Abrégement Parc de l’Abrégement Bioussac Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Déambulation dans le parc et le potager.

Jardin labellisé jardin remarquable

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l’Abrégement Parc de l’Abrégement Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 84 73

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English :

Stroll through the park and vegetable garden.

Remarkable garden

L’événement Rendez vous aux jardins Bioussac a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente