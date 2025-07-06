Déambulation du Nola District Brass Band Place Louis David Andernos-les-Bains
Déambulation du Nola District Brass Band Place Louis David Andernos-les-Bains samedi 25 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Déambulation du Nola District Brass Band
Place Louis David Déambulation à la Jetée Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Fusion de jazz traditionnel, de musique de fanfare et de musiques créoles, le Nola District Brass Band, composé avec une base de 5 musiciens, tire son influence première de la musique New Orleans.
Il intègre des rythmes entraînants, des sections de cuivres vibrantes et un mélange distinctif d’improvisation et de syncope. Inspiré également de musique moderne, funk, hip hop ou reggae, le Nola District propose une instrumentation de cuivres audacieuse et énergique et des grooves de danse contagieux;
-Jérome Denner, trompette
-Alexandre Jian, saxophone
-Sébastien Faure, soubassophone
-Mario Peireira, batterie / caisse claire
-Philippe Ravez, clavier / grosse caisse .
Place Louis David Déambulation à la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Déambulation du Nola District Brass Band
L’événement Déambulation du Nola District Brass Band Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Andernos-les-Bains
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