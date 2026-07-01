Déambulation Gourmande autour des jeunes pousses Chambourg-sur-Indre
samedi 25 juillet 2026 · Chambourg-sur-Indre
Informations pratiques
Chambourg-sur-Indre
Déambulation Gourmande autour des jeunes pousses
Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : 55 – 55 – EUR
55
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 15:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Visite de la ferme de micro-pousses, fleurs comestibles et légumes située dans un ancien atelier de peinture de garagiste. Parenthèse gourmande avec un déjeuner à 12h30 au P’tit Restau à Loches. Réservation obligatoire, maximum 22 personnes.
55 .
Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 30 75 20 terredegastronomie@gmail.com
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English :
Tour of the microgreen, edible flower, and vegetable farm located in a former auto body shop. A gourmet break with lunch at 12:30 p.m. at Le P’tit Restau in Loches. Reservations required; maximum 22 people.
L’événement Déambulation Gourmande autour des jeunes pousses Chambourg-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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