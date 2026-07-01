Informations pratiques

Chambourg-sur-Indre

Déambulation Gourmande autour des jeunes pousses

Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 15:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Visite de la ferme de micro-pousses, fleurs comestibles et légumes située dans un ancien atelier de peinture de garagiste. Parenthèse gourmande avec un déjeuner à 12h30 au P’tit Restau à Loches. Réservation obligatoire, maximum 22 personnes.

55 .

Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 30 75 20 terredegastronomie@gmail.com

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English :

Tour of the microgreen, edible flower, and vegetable farm located in a former auto body shop. A gourmet break with lunch at 12:30 p.m. at Le P’tit Restau in Loches. Reservations required; maximum 22 people.

L’événement Déambulation Gourmande autour des jeunes pousses Chambourg-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire