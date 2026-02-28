Informations pratiques

Dieppe

[Déambulation] Parcours Georges Simenon

rendez-vous à l’Office de Tourisme Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour inaugurer ce nouveau parcours, une déambulation patrimoniale et artistique est proposée par le Théâtre de la Bataille, le conservatoire Camille-Saint-Saëns, Dieppe Ville d’art et d’histoire et le spécialiste de Georges Simenon, William Alder.

Lectures, créations sonores, musique et interventions théâtrales rythment ce parcours inspiré de l’œuvre de Georges Simenon. Cette promenade est l’occasion de redécouvrir Dieppe à travers un regard littéraire, sensible et immersif.

Le parcours sera disponible sous forme de livret dès les Journées européennes du patrimoine auprès de Dieppe Ville d’art et d’histoire et de l’Office de Tourisme. Il sera également remis aux participants de la déambulation. .

rendez-vous à l’Office de Tourisme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Déambulation] Parcours Georges Simenon

L’événement [Déambulation] Parcours Georges Simenon Dieppe a été mis à jour le 2026-08-21 par Seine-Maritime Attractivité