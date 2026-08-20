Déambulation théâtrale, Parc Rosny, Soorts-Hossegor

Informations pratiques

Déambulation théâtrale Samedi 19 septembre, 15h00 Parc Rosny Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Assistez à une déambulation théâtrale à la découverte de l’histoire du lac d’Hossegor

Par l’association Les Ateliers d’Armando

Étapes du parcours :

1. Parc Rosny : accueil du public et immersion sonore

2. Plage du Parc : activité labyrinthe immersif suivie de

la scène le rivage

3. Passerelle : scène « Le lac raconte » suivie de l’activité

« laisser sa trace »

4. Sur les berges du canal en direction du pont : performance

chorégraphique « Le souffle des marées »

5. Sur l’esplanade Rosny : Clôture musicale et lecture

finale « Le lac en partage »

Parc Rosny Parc rosny 40150 Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

Assistez à une déambulation théâtrale à la découverte de l’histoire du lac d’Hossegor

©IKDESIGN – Guillaume Ory