Déambulation théâtrale, Parc Rosny, Soorts-Hossegor
samedi 19 septembre 2026 · Parc Rosny · Soorts-Hossegor
Informations pratiques
Déambulation théâtrale Samedi 19 septembre, 15h00 Parc Rosny Landes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Assistez à une déambulation théâtrale à la découverte de l’histoire du lac d’Hossegor
Par l’association Les Ateliers d’Armando
Étapes du parcours :
1. Parc Rosny : accueil du public et immersion sonore
2. Plage du Parc : activité labyrinthe immersif suivie de
la scène le rivage
3. Passerelle : scène « Le lac raconte » suivie de l’activité
« laisser sa trace »
4. Sur les berges du canal en direction du pont : performance
chorégraphique « Le souffle des marées »
5. Sur l’esplanade Rosny : Clôture musicale et lecture
finale « Le lac en partage »
Parc Rosny Parc rosny 40150 Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
Assistez à une déambulation théâtrale à la découverte de l’histoire du lac d’Hossegor
©IKDESIGN – Guillaume Ory
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