Débat La vie après la vie Qu’est-ce que l’au-delà ? Aux Armes de Champagne L’Épine jeudi 25 juin 2026.

L’Épine

Débat La vie après la vie Qu’est-ce que l’au-delà ?

Aux Armes de Champagne 31 Avenue du Luxembourg L’Épine Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Tout public

Un débat de deux heures pour répondre aux questions du public présent, c’est donc ce que propose le conférencier Jean-Marie Suenen, ancien journaliste, qui a enquêté de nombreuses années sur la continuité de la vie.

Il a pu récolter beaucoup d’explications et de preuves venant de personnes décédées.

C’est ce qui lui permet de s’exprimer exclusivement en fonction de sa propre expérience, et donc sans faire aucune référence à des conceptions philosophiques, religieuses, littéraire,… ou autres sources.

Le but du débat est simplement d’apporter une information fiable, qui permette à chacun de réfléchir et de se faire sa propre opinion. Mais aussi dédramatiser la mort.

Nombre de places est limité ! Merci d’arriver à l’avance.

Plus d’informations par téléphone +32 474 042 800 .

Aux Armes de Champagne 31 Avenue du Luxembourg L’Épine 51460 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Débat La vie après la vie Qu’est-ce que l’au-delà ?

L’événement Débat La vie après la vie Qu’est-ce que l’au-delà ? L’Épine a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne