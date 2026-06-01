Débat La vie après la vie Qu’est-ce que l’au-delà ? Aux Armes de Champagne L’Épine
Débat La vie après la vie Qu’est-ce que l’au-delà ? Aux Armes de Champagne L’Épine jeudi 25 juin 2026.
L’Épine
Débat La vie après la vie Qu’est-ce que l’au-delà ?
Aux Armes de Champagne 31 Avenue du Luxembourg L’Épine Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Tout public
Un débat de deux heures pour répondre aux questions du public présent, c’est donc ce que propose le conférencier Jean-Marie Suenen, ancien journaliste, qui a enquêté de nombreuses années sur la continuité de la vie.
Il a pu récolter beaucoup d’explications et de preuves venant de personnes décédées.
C’est ce qui lui permet de s’exprimer exclusivement en fonction de sa propre expérience, et donc sans faire aucune référence à des conceptions philosophiques, religieuses, littéraire,… ou autres sources.
Le but du débat est simplement d’apporter une information fiable, qui permette à chacun de réfléchir et de se faire sa propre opinion. Mais aussi dédramatiser la mort.
Nombre de places est limité ! Merci d’arriver à l’avance.
Plus d’informations par téléphone +32 474 042 800 .
Aux Armes de Champagne 31 Avenue du Luxembourg L’Épine 51460 Marne Grand Est
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English : Débat La vie après la vie Qu’est-ce que l’au-delà ?
L’événement Débat La vie après la vie Qu’est-ce que l’au-delà ? L’Épine a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
À voir aussi à L'Épine (Marne)
- Marché fermier et artisanal, concert L’Épine 7 juillet 2026