Marché fermier et artisanal, concert L’Épine
Marché fermier et artisanal, concert L’Épine mardi 7 juillet 2026.
L’Épine
Marché fermier et artisanal, concert
En face de l’Auberge de l’Epine L’Épine Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-25 21:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Un marché convivial et champêtre regroupant de nombreux producteurs et artisans locaux, avec chaque semaine une nouvelle animation musicale !
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En face de l’Auberge de l’Epine L’Épine 05700 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 23 07 02 lepetitzincepinois@gmail.com
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English :
A friendly, country-style market featuring many local producers and craftsmen, with new musical entertainment every week!
L’événement Marché fermier et artisanal, concert L’Épine a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sisteron Buëch