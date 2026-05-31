Débat pas pareil – Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui, pour demain ?, Ateliers Frappaz, Villeurbanne
Débat pas pareil – Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui, pour demain ?, Ateliers Frappaz, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Débat pas pareil – Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui, pour demain ? Samedi 20 juin, 11h00 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00
Que nous transmettent les « pionnier·e·s » des arts de la rue et comment les nouvelles générations s’en emparent-elles ? Pourquoi choisit-on de jouer dans la rue aujourd’hui ? Quelle est l’urgence ? Quelle nécessité ? Dans un espace dit « public » de plus en plus restreint, quels ressorts artistiques peuvent être mis en œuvre ?
Avec la participation d’artistes de la programmation et de membres de la Fédération nationale des arts de la rue et de la Fédération AuRA
Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Que nous transmettent les « pionnier·e·s » des arts de la rue et comment les nouvelles générations s’en emparent-elles ?
© Ville de Villeurbanne
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