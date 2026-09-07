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Deborah Jacquet-Gutermann présente « Le Désir de dormir », Librairie Compagnie, Paris

mardi 22 septembre 2026 · Librairie Compagnie · Paris

Deborah Jacquet-Gutermann présente « Le Désir de dormir », Librairie Compagnie, Paris

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Librairie Compagnie
Adresse
58 rue des écoles,Paris
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Deborah Jacquet-Gutermann présente « Le Désir de dormir » Mardi 22 septembre, 20h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Le Désir de dormir » publié aux Éditions du Seuil.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place. 

Photographie © Droits Réservés

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Venez découvrir « Le Désir de dormir » publié aux Éditions du Seuil. Au programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre en vente sur place. Photographie © Droits Réservés Rencontre-Dédicace

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