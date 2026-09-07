Deborah Jacquet-Gutermann présente « Le Désir de dormir », Librairie Compagnie, Paris
mardi 22 septembre 2026 · Librairie Compagnie · Paris
Informations pratiques
Deborah Jacquet-Gutermann présente « Le Désir de dormir » Mardi 22 septembre, 20h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T23:59:00+02:00
Venez découvrir « Le Désir de dormir » publié aux Éditions du Seuil.
Au programme : discussion et signature.
Entrée libre – Livre en vente sur place.
Photographie © Droits Réservés
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-deborah-jacquet-gutermann-presente-le-desir-de-dormir-1998635125462 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/DecouvrirGutermannJacquetD »}]
Venez découvrir « Le Désir de dormir » publié aux Éditions du Seuil. Au programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre en vente sur place. Photographie © Droits Réservés Rencontre-Dédicace
À voir aussi à Paris (Paris)
- « Rosas danst Rosas » de Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris 11 septembre 2026
- Rock 4 Temps – Initiation avec Fusion 4 Temps Complexe sportif Sophie Germain Paris 11 septembre 2026
- MUSINA Quartet JASS CLUB PARIS Paris 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- Reprise séances de Hatha Yoga et vinyasa Salle de sport Bernard Lafay Paris 11 septembre 2026