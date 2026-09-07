Deborah Jacquet-Gutermann présente « Le Désir de dormir », Librairie Compagnie, Paris

Informations pratiques

Deborah Jacquet-Gutermann présente « Le Désir de dormir » Mardi 22 septembre, 20h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Le Désir de dormir » publié aux Éditions du Seuil.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits Réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-deborah-jacquet-gutermann-presente-le-desir-de-dormir-1998635125462 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/DecouvrirGutermannJacquetD »}]

Venez découvrir « Le Désir de dormir » publié aux Éditions du Seuil. Au programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre en vente sur place. Photographie © Droits Réservés Rencontre-Dédicace