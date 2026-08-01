Informations pratiques

Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Décalons la tonnelle (spectacles)

La bastille Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 11:00:00

fin : 2026-08-30 21:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Une journée de spectacles vivants et familiaux en extérieur.

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La bastille Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 20 21 mairie@ingrandes-lefresnesurloire.fr

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English :

A day of live, family-friendly outdoor performances.

L’événement Décalons la tonnelle (spectacles) Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis