Spectacle Super-Renard Rue du Cimetière Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
vendredi 11 septembre 2026 · Rue du Cimetière · Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Informations pratiques
Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
Spectacle Super-Renard
Rue du Cimetière Jardin partagé Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Rendez-vous vendredi 11 septembre à 17 h pour un spectacle familial plein de surprises !
Venez découvrir le spectacle Super-Renard .
Lieu Jardin partagé Rue du Cimetière, Ingrandes-sur-Loire
Ouvert à tous, petits et grands
Participation à prix libre
Goûter offert à l’issue du spectacle.
Un beau moment à partager en famille ou entre amis dans un cadre convivial. Venez nombreux soutenir cette belle initiative associative !
Renseignements au 06 78 96 14 92 .
Rue du Cimetière Jardin partagé Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 78 96 14 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on Friday, September 11, at 5 p.m. for a family-friendly show full of surprises!
L’événement Spectacle Super-Renard Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ingrandes-Le Fresne sur Loire (Maine-et-Loire)
- Groupe de parole pour les aidants à Ingrandes, avec l’Escale les Moncellières Escale Les Moncellières Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 29 juillet 2026
- Soirée jeux de société au jardin partagé Rue du Cimetière Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 31 juillet 2026
- L’Espace Tourisme & Loisirs vient à votre rencontre Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 7 août 2026