Spectacle Super-Renard Rue du Cimetière Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

vendredi 11 septembre 2026 · Rue du Cimetière · Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Informations pratiques

Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Spectacle Super-Renard

Rue du Cimetière Jardin partagé Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Rendez-vous vendredi 11 septembre à 17 h pour un spectacle familial plein de surprises !

Venez découvrir le spectacle Super-Renard .

Lieu Jardin partagé Rue du Cimetière, Ingrandes-sur-Loire

Ouvert à tous, petits et grands

Participation à prix libre

Goûter offert à l’issue du spectacle.

Un beau moment à partager en famille ou entre amis dans un cadre convivial. Venez nombreux soutenir cette belle initiative associative !

Renseignements au 06 78 96 14 92 .

Rue du Cimetière Jardin partagé Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 78 96 14 92

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English :

Join us on Friday, September 11, at 5 p.m. for a family-friendly show full of surprises!

L’événement Spectacle Super-Renard Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis