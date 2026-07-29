Informations pratiques

Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Grand Marché de Créateurs

Place de l’Eglise Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

L’association Les Locaux Motivés organise son Grand Marché de Créateurs le Samedi 29 Août 2026 sur la place de l’église à Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire.

Le grand marché de créateurs initialement prévu le 12 juillet, qui avait été annulé en raison des fortes chaleurs, a finalement été déplacé au 29 août pour votre plus grand bonheur !

Retrouvez les exposants dans une ambiance détendue et estivale.

Marché nocturne sur la Place de l’Eglise.

Restaurant et bar sur place.

Renseignements auprès des Locaux Motivés. .

Place de l’Eglise Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire locauxmotives@gmail.com

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English :

The organization Les Locaux Motivés is hosting its Grand Marché de Créateurs on Saturday, August 29, 2026, at the church square in Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire.

L’événement Grand Marché de Créateurs Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis