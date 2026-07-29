Grand Marché de Créateurs Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
samedi 29 août 2026 · Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Informations pratiques
Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
Grand Marché de Créateurs
Place de l’Eglise Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29
L’association Les Locaux Motivés organise son Grand Marché de Créateurs le Samedi 29 Août 2026 sur la place de l’église à Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire.
Le grand marché de créateurs initialement prévu le 12 juillet, qui avait été annulé en raison des fortes chaleurs, a finalement été déplacé au 29 août pour votre plus grand bonheur !
Retrouvez les exposants dans une ambiance détendue et estivale.
Marché nocturne sur la Place de l’Eglise.
Restaurant et bar sur place.
Renseignements auprès des Locaux Motivés. .
Place de l’Eglise Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire locauxmotives@gmail.com
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English :
The organization Les Locaux Motivés is hosting its Grand Marché de Créateurs on Saturday, August 29, 2026, at the church square in Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire.
L’événement Grand Marché de Créateurs Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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