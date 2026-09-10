Informations pratiques

DECK YARD 2026 [OPEN AIR] – INTERACTIK x FDG Café associatif des Gallets Rennes Samedi 12 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

ENTRÉE GRATUITE • DON LIBRE

Le rendez-vous annuel d’Interactik et du Café Associatif de la Ferme des Gallets est de retour pour une nouvelle rentrée placée sous le signe des musiques électroniques et des sports de glisse.

Pour cette nouvelle édition, DECK YARD revient avec une programmation toujours plus pointue 100% vinyle, une JAM Scoot & Skate qui promet de belles surprises, deux espaces sonores qui se succéderont au fil de la journée et un stand merch exclusif.

Une journée pour se retrouver, danser, rider, s’amuser, partager… et surtout profiter du son et du lieu jusqu’au bout.

Artwork : @n404than

– LINE UP (A-Z) • VINYL ONLY SETS –

DR ELFA

KATZE

SOUL INTELLECT

TIN-M

ULAK

⚠️ VERRE et ANIMAUX INTERDITS ⚠️

Sauf chiens d’assistance.

Poste de secours DPS-PE (FFSS).

– RESPECT & BIENVEILLANCE –

Tout comportement inapproprié entraînera une exclusion immédiate de l’événement.

GOOD VIBES, SAFE PLACE, TRUE PEOPLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T23:00:00.000+02:00

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https://bio.site/cafegallets

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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