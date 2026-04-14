Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque Parment, Rouen

Déclics : rendez-vous numériques individuels Vendredi 5 juin, 14h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:45:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:45:00+02:00

Vous avez des questions sur votre PC, smartphone ou tablette ?Venez à nos rendez-vous individuels pour résoudre vos soucis numériques ! Nous vous aiderons à mieux utiliser vos appareils, vos logiciels ou à résoudre des problèmes techniques.Important : Si votre problème est lié à votre matériel, n’oubliez pas de l’apporter !Ces sessions sont personnalisées et adaptées à vos besoins.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/declics-rendez-vous-numeriques-individuels-1 »}]

Venez à nos rendez-vous individuels pour résoudre vos soucis numériques.

© Gerd Altmann de Pixabay