Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen
Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen jeudi 4 juin 2026.
Déclics : rendez-vous numériques individuels Jeudi 4 juin, 15h45 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T15:45:00+02:00 – 2026-06-04T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T15:45:00+02:00 – 2026-06-04T16:30:00+02:00
Vous avez des questions sur votre PC, smartphone ou tablette ?Venez à nos rendez-vous individuels pour résoudre vos soucis numériques ! Nous vous aiderons à mieux utiliser vos appareils, vos logiciels ou à résoudre des problèmes techniques.Important : Si votre problème est lié à votre matériel, n’oubliez pas de l’apporter !Ces sessions sont personnalisées et adaptées à vos besoins.
Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/declics-rendez-vous-numeriques-individuels-1 »}]
Venez à nos rendez-vous individuels pour résoudre vos soucis numériques.
© Gerd Altmann de Pixabay
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