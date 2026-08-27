Décomplexée – Émilie de La Perrière les variétés Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 21:00 – 22:30

Gratuit : non À partir de 5 € Billetterie en ligne ou sur place.Possibilité de régler sur place en CB, espèce et chèque.Ouverture de la salle 30 min avant le spectacle.Bar sur place.Réservation conseillée. Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Dans « Décomplexée », Émilie de la PERRIÈRE se glisse dans la peau d’une héroïne du quotidien, imparfaite, lumineuse et furieusement libre. Avec humour, tendresse et audace, elle fait voler en éclats les tabous et les petites hypocrisies de la vie moderne. En un solo à la fois drôle et lucide, elle questionne les enfants, les injonctions, l’éducation, le féminisme… et tout ce qui façonne nos vies. Un spectacle comme une cape invisible : léger, pétillant, et puissamment humain.

les variétés Nantes 44200

0652309707 https://www.eventim-light.com/fr/a/6794f23956fce07b6c227689



Afficher la carte du lieu les variétés et trouvez le meilleur itinéraire

