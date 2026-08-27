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Décomplexée – Émilie de La Perrière les variétés Nantes

vendredi 9 octobre 2026 · les variétés · Nantes

Décomplexée – Émilie de La Perrière les variétés Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
21:00
Lieu
les variétés
Adresse
2 rue paul théry 44200 nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
À partir de 5 € Billetterie en ligne ou sur place.Possibilité de régler sur place en CB, espèce et chèque.Ouverture de la salle 30 min avant le spectacle.Bar sur place.Réservation conseillée.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 21:00 – 22:30
Gratuit : non À partir de 5 € Billetterie en ligne ou sur place.Possibilité de régler sur place en CB, espèce et chèque.Ouverture de la salle 30 min avant le spectacle.Bar sur place.Réservation conseillée. Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Dans « Décomplexée », Émilie de la PERRIÈRE se glisse dans la peau d’une héroïne du quotidien, imparfaite, lumineuse et furieusement libre. Avec humour, tendresse et audace, elle fait voler en éclats les tabous et les petites hypocrisies de la vie moderne. En un solo à la fois drôle et lucide, elle questionne les enfants, les injonctions, l’éducation, le féminisme… et tout ce qui façonne nos vies. Un spectacle comme une cape invisible : léger, pétillant, et puissamment humain.

les variétés Nantes 44200
0652309707 https://www.eventim-light.com/fr/a/6794f23956fce07b6c227689


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