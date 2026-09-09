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AGENDA · Sélestat

Décoration tel un lustre Sélestat

samedi 21 novembre 2026 · Sélestat

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place du Marché Vert
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Sélestat

Décoration tel un lustre

Place du Marché Vert Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-21 09:00:00
fin : 2027-01-03 18:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Lustre monumental composé de 173 boules en verre chatoyantes créées par le CIAV de Meisenthal, en contrepoint aux vitraux de l’église Ste Foy
Composé de 173 boules de Noël en verre de Meisenthal, ce lustre est une évocation contemporaine des anciens lustres de l’église.

Les boules aux multiples couleurs viennent en contrepoint aux vitraux de l’église, créant une suspension originale que la lumière vient animer.

Conception Ville de Sélestat en partenariat avec le CIAV Meisenthal. 0  .

Place du Marché Vert Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75  culture@ville-selestat.fr

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English :

Monumental chandelier featuring 173 shimmering glass balls created by CIAV in Meisenthal, in counterpoint to the stained-glass windows of Ste Foy church

L’événement Décoration tel un lustre Sélestat a été mis à jour le 2026-08-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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