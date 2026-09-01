Décorations d’automne Thionville
mercredi 30 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Décorations d’automne
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 16:00:00
Date(s) :
2026-09-30
L’été s’en va et bientôt les arbres arboreront un beau feuillage jaune, rouge et orangé. Nous te proposons de venir décorer la médiathèque pour qu’elle se pare des belles couleurs de l’automne.
5-12 ans / Sur inscription via https://urls.fr/KqI_AX ou à l’accueil de PuzzleEnfants
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11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
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English :
Summer is coming to an end, and soon the trees will be decked out in beautiful shades of yellow, red, and orange. We invite you to come help decorate the media center so it can be adorned with the beautiful colors of fall.
Ages 5–12 / Registration required via https://urls.fr/KqI_AX or at the Puzzle reception desk
L’événement Décorations d’automne Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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