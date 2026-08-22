Informations pratiques

Thionville

Livres d’artistes La nature à l’oeuvre

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-08 11:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-08

Puzzle vous invite à découvrir une exposition de livres d’artistes, œuvres rares situées à la croisée du livre et de la création artistique. Découpes délicates, papiers poétiques et floraux, leporellos (livres accordéon) et créations originales mettront à l’honneur la nature sous des formes étonnantes et inspirantes. Une sélection d’ouvrages empruntables à destination des familles complétera cette découverte.Tout public

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Puzzle invites you to discover an exhibition of artists’ books—rare works that straddle the worlds of books and artistic creation. Delicate cutouts, poetic and floral papers, leporellos (accordion books), and original creations will celebrate nature in surprising and inspiring ways. A selection of books available for loan to families will round out this exhibition.

L’événement Livres d’artistes La nature à l’oeuvre Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME