Décore la médiathèque pour un voyage en France, Médiathèque de Dompaire, Dompaire
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Dompaire · Dompaire
Informations pratiques
Décore la médiathèque pour un voyage en France Vendredi 2 octobre, 14h00 Médiathèque de Dompaire Vosges
atelier libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
✈️ Voyage en France à la médiathèque !
Envie de créer, de partager et de laisser parler votre imagination ?
La médiathèque vous invite à un atelier décoration sur le thème « Voyage en France ».
Vendredi 2 octobre
De 14h à 18h
À la médiathèque
Tout public
Au programme : un moment convivial pour réaliser ensemble des décorations inspirées des plus belles régions de France. Que vous soyez créatif débutant ou confirmé, venez participer dans une ambiance chaleureuse !
✨ Entrée libre – Nous vous attendons nombreux pour ce voyage créatif !
Médiathèque de Dompaire 131 rue du cimetière, 88270 DOMPAIRE Dompaire 88270 Vosges Grand Est 0329346757
Biblis en folie 2026
©mediathequedompaire
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