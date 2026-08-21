Décore la médiathèque pour un voyage en France, Médiathèque de Dompaire, Dompaire

Informations pratiques

Décore la médiathèque pour un voyage en France Vendredi 2 octobre, 14h00 Médiathèque de Dompaire Vosges

atelier libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

✈️ Voyage en France à la médiathèque !

Envie de créer, de partager et de laisser parler votre imagination ?

La médiathèque vous invite à un atelier décoration sur le thème « Voyage en France ».

Vendredi 2 octobre

De 14h à 18h

À la médiathèque

‍ ‍ ‍ Tout public

Au programme : un moment convivial pour réaliser ensemble des décorations inspirées des plus belles régions de France. Que vous soyez créatif débutant ou confirmé, venez participer dans une ambiance chaleureuse !

✨ Entrée libre – Nous vous attendons nombreux pour ce voyage créatif !

Médiathèque de Dompaire 131 rue du cimetière, 88270 DOMPAIRE Dompaire 88270 Vosges Grand Est 0329346757

Biblis en folie 2026

©mediathequedompaire