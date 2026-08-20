Découverte atelier maroquinerie et sellerie, Atelier LGM Sellier, Champlemy

Informations pratiques

Découverte atelier maroquinerie et sellerie 19 et 20 septembre Atelier LGM Sellier Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les gestes ancestraux des métiers du cuir… de la sellerie à la maroquinerie…Couture main et découverte des cuirs, venez à la rencontre d’un atelier atypique

Atelier LGM Sellier 2 route de Premery, 58210 Champlemy Champlemy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 21 49 86 http://www.lgm-sellier.com https://www.facebook.com/LGMsellier/;https://www.instagram.com/lgm_sellier/;https://www.tiktok.com/@lgmsellier?lang=fr Atelier artisanal et familial, LGM Sellier, c’est 35 ans d’expérience dans la sellerie et la maroquinerie.

Claire et Sébastien perpétuent un travail du cuir unissant respect des traditions et modernité.

Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication d’articles de sellerie et de maroquinerie, nous privilégions la qualité et le sur-mesure à la productivité. Selle, licol, briderie, sac à main, pochette, ceinture : chaque pièce est unique.

Nous sélectionnons nos cuirs et nos boucles de façon précise et dans la mesure du possible provenant de professionnels français, nous avons d’excellentes tanneries sur notre territoire et il nous paraît important, nécessaire et éthique de travailler de façon locale et à échelle humaine.

Nous perpétuons et défendons un savoir-faire et un savoir-être dans nos fabrications, dans un souci permanent de qualité et de durabilité grâce notamment à la couture à la main que vous pourrez découvrir à l’occasion d’une visite à l’atelier. Parking sur la place du village.

Découvrez les gestes ancestraux des métiers du cuir… de la sellerie à la maroquinerie…Couture main et découverte des cuirs, venez à la rencontre d’un atelier atypique

©LGMSELLIER