Découverte commentée d’un jardin d’inspiration médiévale et Renaissance, Jardin Saint-Martin, Malzéville

Découverte commentée d’un jardin d’inspiration médiévale et Renaissance Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

pas d’horaire imposé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Des psalrérionistes accompagneront la visite de cet ancien cimetière

tranformé en terrasses d’inspiration médiévale et renaissance.

Jardin Saint-Martin Eglise Saint-Martin, rue de l’église 54220 Malzéville Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 79 02 86 81 Ce jardin de création récente a été conçu sur l’emplacement de l’ancien cimetière de l’église Saint-Martin dans l’esprit du patrimoine de l’église, médiévale par sa tour-clocher du XIIIe siècle et Renaissance par ses peintures murales.

De taille modeste (200m2), il est divisé symétriquement de part et d’autre d’une allée centrale en carrés matérialisés par des plessis de noisetiers.

Dans ces carrés, des plantes connues au Moyen Âge et à la Renaissance (plus d’une centaine) ont été introduites selon les thématiques répondant aux usages traditionnels de l’époque : médicinaux et aromatiques, alimentaires et condimentaires, utilitaires, ornementaux, et magiques.

L’objectif est l’élargissement de la visite d’un patrimoine historique bâti à un aspect moins connu qu’est le jardin médiéval et Renaissance, ses fonctions (pourvoir aux besoins vitaux des habitants), ses usages à travers le Capitulaire de Villis, les herbiers (dont celui de Leonhart Fuchs), les traités médicaux d’éminents personnages tels qu’Hildegarde de Bingen, Mattheus Platearius, Paracelse et sa célèbre théorie des signatures. Parking devant l’église et le cimetière

©Alain Colotte