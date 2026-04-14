Visite du parc de La Cure d’Air Trianon, Cure d’Air Trianon, Malzéville

Visite du parc de La Cure d’Air Trianon 6 et 7 juin Cure d’Air Trianon Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez un jardin à l’anglaise et ses nombreux rosiers, ainsi que des pommiers de Madame de Vigny.

Cure d’Air Trianon 75 rue pasteur 54220 Malzéville Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03.83.29.41.71 http://malzeville.fr Ancien établissement de restauration et de loisirs, fondé au début de XIXème siècle, la cure d’Air Trianon bénéficie encore aujourd’hui d’un parc remarquable ouvert à quelques dates au public.

Il s’agit d’un jardin pittoresque doté d’une roseraie, d’une pergola à soutènement rocailleux… Découvrez également un gracieux nymphée, ainsi qu’une fausse grotte…sur 6000 m2. parking à proximité

Découvrez un jardin à l’anglaise et ses nombreux rosiers, ainsi que des pommiers de Madame de Vigny.

©Ville de Malzeville