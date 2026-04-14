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Visite du parc de La Cure d’Air Trianon, Cure d’Air Trianon, Malzéville

Visite du parc de La Cure d’Air Trianon, Cure d’Air Trianon, Malzéville

Visite du parc de La Cure d’Air Trianon, Cure d’Air Trianon, Malzéville samedi 6 juin 2026.

Lieu : Cure d'Air Trianon

Adresse : 75 rue pasteur 54220 Malzéville

Ville : 54220 Malzéville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite du parc de La Cure d’Air Trianon 6 et 7 juin Cure d’Air Trianon Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez un jardin à l’anglaise et ses nombreux rosiers, ainsi que des pommiers de Madame de Vigny.

Cure d’Air Trianon 75 rue pasteur 54220 Malzéville Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03.83.29.41.71 http://malzeville.fr Ancien établissement de restauration et de loisirs, fondé au début de XIXème siècle, la cure d’Air Trianon bénéficie encore aujourd’hui d’un parc remarquable ouvert à quelques dates au public.
Il s’agit d’un jardin pittoresque doté d’une roseraie, d’une pergola à soutènement rocailleux… Découvrez également un gracieux nymphée, ainsi qu’une fausse grotte…sur 6000 m2. parking à proximité
Découvrez un jardin à l’anglaise et ses nombreux rosiers, ainsi que des pommiers de Madame de Vigny.

©Ville de Malzeville

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