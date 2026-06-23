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Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli » Musée d’arts de Nantes Nantes

Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli » Musée d’arts de Nantes Nantes

Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli » Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 20 août 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : Réservation le jour même à l'accueil-billetterie du musée.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 19:30 – 20:00
Gratuit : oui Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. Adulte 

Venez découvrir l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli accompagnés d’une médiatrice du musée.Durée : 30 minutes

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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