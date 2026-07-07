AGENDA · Plouescat
Découverte de jeux de société Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat
mardi 7 juillet 2026 · Le Lokal, espace de vie sociale · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Découverte de jeux de société
Le Lokal, espace de vie sociale 5 Rue des Sports Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28
Ouvert à tous, venez passer un bon moment ! .
Le Lokal, espace de vie sociale 5 Rue des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
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English :
L’événement Découverte de jeux de société Plouescat a été mis à jour le 2026-06-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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