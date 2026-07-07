Découverte de jeux de société Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat

mardi 7 juillet 2026 · Le Lokal, espace de vie sociale · Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Découverte de jeux de société

Le Lokal, espace de vie sociale 5 Rue des Sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28

Ouvert à tous, venez passer un bon moment ! .

Le Lokal, espace de vie sociale 5 Rue des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte de jeux de société Plouescat a été mis à jour le 2026-06-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX