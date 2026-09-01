Découverte de l’ orgue Saint-Jean-d’Angély
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Découverte de l’ orgue
église Saint-Jean Baptiste Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Ouverture de la tribune de l’orgue pour des temps de sensibilisation de 30 minutes avec l’organiste Thomas Deligny-Pêcheur.
Sur réservation avant le 18 septembre.
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église Saint-Jean Baptiste Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 54 98 30 mireille.brossard@angely.net
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L’événement Découverte de l’ orgue Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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