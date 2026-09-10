Découverte de la bibliothèque associative Paul Eluard, Bibliothèque Paul Eluard, Saint-Herblain

Informations pratiques

Découverte de la bibliothèque associative Paul Eluard 19 et 20 septembre Bibliothèque Paul Eluard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bibliotheque associative Paul Eluard

« La Paix » par le Mouvement de la Paix

DU 19 AU 20 SEPTEMBRE

32 rue des plantes

Exposition, visite et présentation du lieu par ses bénévoles

Le 19 septembre de 9 h à 20 h et le 20 septembre de 9h à 18h

Entrée libre et gratuite, accessible à tous

>> vernissage de l’exposition à 18 h le samedi 19 septembre

A la veille de la Journée internationale de la Paix du 21 septembre, la Bibliothèque Paul Eluard vous propose une exposition du Mouvement de la Paix, de livres de la bibliothèque sur la Paix et un échanges avec une personnalité du monde associatif promouvant la Paix.

Ses bénévoles vous proposeront également la visite d’une bibliothèque forte d’un fonds documentaire de 35 000 ouvrages, qui existe depuis plus de 3/4 de siècle, est implantée à Saint-Herblain depuis 40 ans. Son l’animation historique repose entièrement sur le bénévolat et son activité permanente est soucieuse du Bien commun.

Bibliothèque Paul Eluard 32 rue des Plantes 44800 saint herblain Saint-Herblain 44800 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire La bibliothèque Paul Eluard fête cette année ses 71 ans d’existence. Depuis 1953, ses bénévoles ont à cœur de faire vivre ce lieu citoyen.

Bibliotheque associative Paul Eluard

Mairie de Saint-Herbain