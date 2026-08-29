AGENDA · Saint-Herblain99vues
Atelier Petits Débrouillards Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque Gao-Xingjian · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 14:30 –
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
Découvre la technique du cyanotype et réalise ton marque-page personnalisé avec les Petits Débrouillards
Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain 44800
0228252550 https://www.la-bibliotheque.com/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Gao-Xingjian et trouvez le meilleur itinéraire
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