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Atelier Petits Débrouillards Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque Gao-Xingjian · Saint-Herblain

Atelier Petits Débrouillards Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Médiathèque Gao-Xingjian
Adresse
17 avenue de l'angevinière
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 14:30 –
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

Découvre la technique du cyanotype et réalise ton marque-page personnalisé avec les Petits Débrouillards

Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain 44800
0228252550 https://www.la-bibliotheque.com/


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