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Initiations West Coast Swing & Line Dance Saint-Herblain

Initiations West Coast Swing & Line Dance Saint-Herblain

Initiations West Coast Swing & Line Dance Saint-Herblain lundi 7 septembre 2026.

Adresse : 12 avenue de l'Angevinière

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 7 septembre 2026

Fin : lundi 7 septembre 2026

Heure de début : 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-07 19:00 – 21:00
Gratuit : oui  Adulte, Tout public 

19h-20h Initiation West Coast SwingSeul, en couple ou entre amis, viens goûter à cette danse à 2 addictive sur tes musiques préférées 20h-20h30 Initiation Line DanceDanse solo mais en groupe. Chorégraphie super fun !

Bourg Saint-Herblain 44800
02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 06 44 75 99 61


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