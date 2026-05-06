Initiations West Coast Swing & Line Dance Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-07 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Adulte, Tout public

19h-20h Initiation West Coast SwingSeul, en couple ou entre amis, viens goûter à cette danse à 2 addictive sur tes musiques préférées 20h-20h30 Initiation Line DanceDanse solo mais en groupe. Chorégraphie super fun !

Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 06 44 75 99 61



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