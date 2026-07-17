Herbeland – Préparez votre appareil photo pour des découvertes, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Informations pratiques

Herbeland – Préparez votre appareil photo pour des découvertes Vendredi 21 août, 14h30, 16h30 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T14:30:00+02:00 – 2026-08-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T16:30:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

Préparez votre appareil photo et votre sens de l’observation pour dénicher les trésors du parc de la Bégraisière.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252525 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Préparez votre appareil photo et votre sens de l’observation pour dénicher les trésors du parc de la Bégraisière.