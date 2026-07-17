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Herbeland – Créer et dessiner la nature, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

vendredi 14 août 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain

Herbeland – Créer et dessiner la nature, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Adresse
rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Herbeland – Créer et dessiner la nature Vendredi 14 août, 14h30, 16h30 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T14:30:00+02:00 – 2026-08-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T16:30:00+02:00 – 2026-08-14T18:00:00+02:00

Inspirez-vous de la nature qui vous entoure pour créer et dessiner votre propre monde.

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