Herbeland – Créer et dessiner la nature, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Informations pratiques

Herbeland – Créer et dessiner la nature Vendredi 14 août, 14h30, 16h30 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T14:30:00+02:00 – 2026-08-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T16:30:00+02:00 – 2026-08-14T18:00:00+02:00

Inspirez-vous de la nature qui vous entoure pour créer et dessiner votre propre monde.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252525 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Inspirez-vous de la nature qui vous entoure pour créer et dessiner votre propre monde.