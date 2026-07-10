Herbeland – Créer et dessiner la nature Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-14 16:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Inspirez-vous de la nature qui vous entoure pour créer et dessiner votre propre monde.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800

0228252525 https://www.la-bibliotheque.com



Afficher la carte du lieu Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland et trouvez le meilleur itinéraire

