Les arpenteurs du quartier Bellevue, Parc du Clos Fleuri, Saint-Herblain

Les arpenteurs du quartier Bellevue Mardi 18 août, 15h00 Parc du Clos Fleuri Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T15:00:00+02:00 – 2026-08-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T15:00:00+02:00 – 2026-08-18T18:00:00+02:00

On fera quoi ?

Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertes

Animations :

Valérian Dénéchaud de l’asso Vous êtes ici,Nathalie Papeil, artiste graphique et médiatrice, et quelques intervenants surprise

Parc du Clos Fleuri Rue de Dijon, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « projet.bellevue@nantesmetropole.fr »}]

ATELIERS GRATUITS ouvert à tous·tes à partir de 10 ans jusqu’à 110 ans balades échanges