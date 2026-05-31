Les arpenteurs du quartier Bellevue, Parc du Clos Fleuri, Saint-Herblain
Les arpenteurs du quartier Bellevue, Parc du Clos Fleuri, Saint-Herblain mardi 18 août 2026.
Les arpenteurs du quartier Bellevue Mardi 18 août, 15h00 Parc du Clos Fleuri Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T15:00:00+02:00 – 2026-08-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T15:00:00+02:00 – 2026-08-18T18:00:00+02:00
On fera quoi ?
Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertes
Animations :
Valérian Dénéchaud de l’asso Vous êtes ici,Nathalie Papeil, artiste graphique et médiatrice, et quelques intervenants surprise
Parc du Clos Fleuri Rue de Dijon, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « projet.bellevue@nantesmetropole.fr »}]
ATELIERS GRATUITS ouvert à tous·tes à partir de 10 ans jusqu’à 110 ans balades échanges
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