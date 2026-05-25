Les arpenteurs du quartier Bellevue Parc du Clos Fleuri Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-18 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

On fera quoi ?Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertesAnimations :Valérian Dénéchaud de l’asso Vous êtes ici,Nathalie Papeil, artiste graphique et médiatrice, et quelques intervenants surprise

Parc du Clos Fleuri Est Saint-Herblain 44800



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