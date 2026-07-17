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Bourgeon – Cyanotype, Médiahèque Bourg, Saint-Herblain

jeudi 30 juillet 2026 · Médiahèque Bourg · Saint-Herblain

Bourgeon – Cyanotype, Médiahèque Bourg, Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Médiahèque Bourg
Adresse
126 bd François Mitterrand
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Bourgeon – Cyanotype Jeudi 30 juillet, 15h30 Médiahèque Bourg Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T15:30:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T15:30:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00

Découvrez la technique du cyanotype (procédé photographique monochrome négatif) et fabriquez cartes postales et marque pages en exposant des plantes au soleil sur du papier traité au préalable.

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Découvrez la technique du cyanotype (procédé photographique monochrome négatif) et fabriquez cartes postales et marque pages en exposant des plantes au soleil sur du papier traité au préalable.

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