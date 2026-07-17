Bourgeon – Cyanotype, Médiahèque Bourg, Saint-Herblain
jeudi 30 juillet 2026 · Médiahèque Bourg · Saint-Herblain
Informations pratiques
Bourgeon – Cyanotype Jeudi 30 juillet, 15h30 Médiahèque Bourg Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T15:30:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T15:30:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00
Découvrez la technique du cyanotype (procédé photographique monochrome négatif) et fabriquez cartes postales et marque pages en exposant des plantes au soleil sur du papier traité au préalable.
Médiahèque Bourg 126 bd François Mitterrand Saint-Herblain 44800 Bourg Centre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252528 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]
Découvrez la technique du cyanotype (procédé photographique monochrome négatif) et fabriquez cartes postales et marque pages en exposant des plantes au soleil sur du papier traité au préalable.
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