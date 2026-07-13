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Bourgeon – Fabrication de boissons Médiahèque Bourg Saint-Herblain
jeudi 23 juillet 2026 · Médiahèque Bourg · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 15:30 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Les Effets papillons viennent vous apprendre à fabriquer des boissons infusées et des sirops crus à partir de fruits, de fleurs et de plantes comestibles, riches en minéraux et vitamines.
Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800
0228252528 https://www.la-bibliotheque.com
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