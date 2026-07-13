Bourgeon – Fabrication de boissons Médiahèque Bourg Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 15:30 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Les Effets papillons viennent vous apprendre à fabriquer des boissons infusées et des sirops crus à partir de fruits, de fleurs et de plantes comestibles, riches en minéraux et vitamines.

Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800

0228252528 https://www.la-bibliotheque.com



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