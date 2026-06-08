Animation sportive Gymnase Coubertin Saint-Herblain
Animation sportive Gymnase Coubertin Saint-Herblain lundi 17 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-17 13:30 – 17:00
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 17
Tout au long de l’été, du lundi au vendredi, les éducateurs sportifs accueilleront enfants et adolescents pour des activités sportives variées dans et autour des gymnases, ainsi que de nombreuses sorties (piscine, skate-park, plage….).Dans une ambiance conviviale et sécurisée, l’ensemble des activités sont ouvertes gratuitement aux 8-17 ans.
Gymnase Coubertin Saint-Herblain 44800
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