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Animation sportive Gymnase Coubertin Saint-Herblain

Animation sportive Gymnase Coubertin Saint-Herblain

Animation sportive Gymnase Coubertin Saint-Herblain lundi 17 août 2026.

Lieu : Gymnase Coubertin

Adresse : Boulevard du Massacre

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 17 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 13:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-17 13:30 – 17:00
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 17 

Tout au long de l’été, du lundi au vendredi, les éducateurs sportifs accueilleront enfants et adolescents pour des activités sportives variées dans et autour des gymnases, ainsi que de nombreuses sorties (piscine, skate-park, plage….).Dans une ambiance conviviale et sécurisée, l’ensemble des activités sont ouvertes gratuitement aux 8-17 ans.

Gymnase Coubertin Saint-Herblain 44800


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