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Balade et peinture botanique, Médiahèque Bourg, Saint-Herblain

jeudi 9 juillet 2026 · Médiahèque Bourg · Saint-Herblain

Balade et peinture botanique, Médiahèque Bourg, Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Médiahèque Bourg
Adresse
126 bd François Mitterrand
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Balade et peinture botanique Jeudi 9 juillet, 15h30 Médiahèque Bourg Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T15:30:00+02:00 – 2026-07-09T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T15:30:00+02:00 – 2026-07-09T17:30:00+02:00

Comme une ode à la biodiversité, Frédérique Soulard, conteuse et comédienne, vous propose une leçon de botanique et une invitation à peindre le nom des plantes découvertes au cours d’une jolie promenade autour de la médiathèque.

Médiahèque Bourg 126 bd François Mitterrand Saint-Herblain 44800 Bourg Centre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252528 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]
Peinture botanique avec « L’écume des mots ».

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