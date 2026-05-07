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Faire bonne impression – exposition Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Faire bonne impression – exposition Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Faire bonne impression – exposition Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland

Adresse : rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Savez-vous que La Bibliothèque possède une collection de près de 300 livres d’artistes ? . Ces livres singuliers et précieux ne peuvent pas être empruntés mais ils peuvent être regardés et pour certains consultés. Cet été, La Bibliothèque sort une sélection de cette collection méconnue pour la mettre à l’honneur dans l’exposition Faire bonne impression.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com


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