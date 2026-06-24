Atelier gravure Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain
Atelier gravure Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain mardi 25 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-25 14:30 – 17:00
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Découvrez la gravure à la pointe sèche avec les artistes graveuses Jacqueline Pécantet et Marie Marchand et contribuez à la réalisation d’un livre unique qui intègrera la collection de la Bibliothèque.Dès 7 ans. Sur inscription.
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com
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