Bourgeon – Expériences sur les super héros Médiahèque Bourg Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 15:30 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Les Savants Fous vont vous faire découvrir les supers pouvoirs des super héros au travers d’expériences variées.

Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800

0228252528 https://www.la-bibliotheque.com



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