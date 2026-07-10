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Bourgeon – Expériences sur les super héros Médiahèque Bourg Saint-Herblain

jeudi 16 juillet 2026 · Médiahèque Bourg · Saint-Herblain

Bourgeon – Expériences sur les super héros Médiahèque Bourg Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Médiahèque Bourg
Adresse
126 bd François Mitterrand
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 15:30 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Les Savants Fous vont vous faire découvrir les supers pouvoirs des super héros au travers d’expériences variées.

Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800
0228252528 https://www.la-bibliotheque.com


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