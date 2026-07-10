AGENDA · Saint-Herblain99vues
Bourgeon – Cyanotype Médiahèque Bourg Saint-Herblain
jeudi 30 juillet 2026 · Médiahèque Bourg · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 15:30 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Découvrez la technique du cyanotype (procédé photographique monochrome négatif) et fabriquez cartes postales et marque pages en exposant des plantes au soleil sur du papier traité au préalable.
Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800
0228252528 https://www.la-bibliotheque.com
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