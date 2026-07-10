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Bourgeon – Cyanotype Médiahèque Bourg Saint-Herblain

jeudi 30 juillet 2026 · Médiahèque Bourg · Saint-Herblain

Bourgeon – Cyanotype Médiahèque Bourg Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Médiahèque Bourg
Adresse
126 bd François Mitterrand
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 15:30 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Découvrez la technique du cyanotype (procédé photographique monochrome négatif) et fabriquez cartes postales et marque pages en exposant des plantes au soleil sur du papier traité au préalable.

Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800
0228252528 https://www.la-bibliotheque.com


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