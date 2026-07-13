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Herbeland – Jeu de rôle Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain

Herbeland – Jeu de rôle Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
16:30
Lieu
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Adresse
rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-24 16:30 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Venez découvrir et vous initiez au jeu de rôle.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com


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